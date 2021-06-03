"У Білорусі з'явилася своя Надя Савченко": аналітик прокоментував інтерв'ю Протасевича

Юрій Романенко впевнений, що за Telegram-каналом NEXTA стояли російські спецслужби.

Співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Юрій Романенко поділився своїми роздумами після перегляду інтерв'ю Романа Протасевича державному ТБ Білорусі.

Про це Романенко написав на своїй сторінці в Facebook.

Аналітик вважає, що за Telegram-каналом NEXTA стояли російські спецслужби

"Я був близький до істини, коли говорив, що історія з NEXTA занадто пахла спецслужбами Росії. Тепер можна привітати опозицію Білорусі — у неї є своя Надя Савченко. Зручна, слухняна, передбачувана людина, яка буде колоти опозиційний табір і сіяти недовіру", — вважає він.

За словами експерта, тепер Лукашенко використовуватиме заяви Протасевича на свою користь. Також "свідчення" Романа вдарять по позиціях Заходу.

"Немає сумнівів, що Лукашенко візьме пацана в оборот і буде використовувати по повній. Про Україну я не кажу, нам не звикати потрапляти в ідіотські ситуації", — підсумував Романенко.

Нагадаємо, що Роман Протасевич з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав низку свідчень проти себе і своїх соратників.

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