"В Беларуси появилась своя Надя Савченко": аналитик прокомментировал интервью Протасевича

Юрий Романенко уверен, что за Telegram-каналом NEXTA стояли российские спецслужбы.

Соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко поделился своими размышлениями после просмотра интервью Романа Протасевича государственному ТВ Беларуси.

Об этом Романенко написал на своей странице в Facebook.

Аналитик считает, что за Telegram-каналом NEXTA стояли российские спецслужбы

"Я был близок к истине, когда говорил, что история с NEXTA слишком пахла спецслужбами России. Теперь можно поздравить оппозицию Беларуси — у нее есть своя Надя Савченко. Удобный, послушный, предсказуемый человек, который будет колоть оппозиционный лагерь и сеять недоверие", — считает он.

По словам эксперта, теперь Лукашенко будет использовать заявления Протасевича в свою пользу. Также "показания" Романа ударят по позициям Запада.

"Нет сомнений, что Лукашенко возьмет пацана в оборот и будет использовать по полной. Об Украине я не говорю, нам не привыкать попадать в идиотские ситуации", — подытожил Романенко.

Напомним, что Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В "интервью" он дал ряд показаний против себя и своих соратников.

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