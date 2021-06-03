Роман Протасевич расплакался во время интервью

Оппозиционер заявил, что его призывы стали одной из причин "неконтролируемых беспорядков" в Минске.

3 июня на белорусском телеканале транслировали большое интервью Романа Протасевича. Журналисту оно далось тяжело и эмоционально, Протасевич не выдержал и заплакал.

Это произошло во время большого интервью на белорусском канале ОНТ в программе "Марков. Ничего личного".

Журналист Роман Протасевич расплакался в прямом эфире белорусского телевидения. Он сказал, что "хочет жить обычной жизнью и наконец перестать бегать".

Напомним, задержанный в Минске оппозиционный журналист появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В "интервью" он дал ряд показаний против себя и своих соратников.

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