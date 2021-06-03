Протасевича вывели на ТВ: он "разоблачил" оппозицию, рассказал об иностранных грантах и покушении на Лукашенко

Оппозиционер заявил, что его призывы стали одной из причин "неконтролируемых беспорядков" в Минске.
Задержанный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В "интервью" он дал ряд показаний против себя и своих соратников.
В частности, оппозиционер признал себя виновным в "призывах и организации массовых беспорядков".
"Я открыто это признаю. Я был одним из тех людей, кто опубликовал призывы выйти на улицу 9 августа", - сказал он.
Протасевич заявляет, что его призывы стали одной из причин того, что "на улицах начались неконтролируемые беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса".
Также он обвинил Тихановскую в том, что ее деятельность финансирует Литва.
"Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры. То есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты", - сказал он.
Протасевич назвал белорусскую оппозицию "специалистами по отмыванию денег", и заявил, что за штабами оппозиции стоят иностранные спецслужбы.
Кроме того, он заявил, что был посредником между заговорщиками, готовившими силовой захват власти в Беларуси, которые якобы хотели устранить Лукашенко физическим путем.
О том, был Роман Протасевич под давлением во время съемки - неизвестно.
Ранее родители Романа Протасевича заявили, что к нему применяли насилие.
Напомним
- В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.
- Вероятно, в разговоре с бортпроводником рейса он просил не приземляться в Минске. Протасевич сказал бортпроводнику: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец".
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