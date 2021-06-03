Протасевича вивели на ТБ: він "викрив" опозицію, розповів про іноземні гранти і замах на Лукашенка

Опозиціонер заявив, що його заклики стали однією з причин "неконтрольованих безладів" в Мінську.

Затриманий в Мінську опозиційний журналіст Роман Протасевич з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав ряд свідчень проти себе і своїх соратників.

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Зокрема, опозиціонер визнав себе винним в "закликах і організації масових заворушень".

"Я відкрито це визнаю. Я був одним з тих людей, хто опублікував заклики вийти на вулицю 9 серпня", - сказав він.

Протасевич заявляє, що його заклики стали однією з причин того, що "на вулицях почалися неконтрольовані заворушення і Мінськ три дні жив в стані хаосу".

Також він звинуватив Тихановську в тому, що її діяльність фінансує Литва.

"Литовські платники податків, по суті, утримують закордонного політика зі своєї кишені. Частково це приватні спонсори. Тобто приватні бізнесмени, представники бізнес-еліти", - сказав він.

Протасевич назвав білоруську опозицію "фахівцями з відмивання грошей", і заявив, що за штабами опозиції стоять іноземні спецслужби.

Крім того, він заявив, що був посередником між змовниками, які готували силове захоплення влади в Білорусі, які нібито хотіли усунути Лукашенка фізичним шляхом.

Про те, чи був Роман Протасевич під тиском під час зйомки - невідомо.

Раніше батьки Романа Протасевича заявили, що до нього застосовували насильство.

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