Протасевича вивели на ТБ: він "викрив" опозицію, розповів про іноземні гранти і замах на Лукашенка

Опозиціонер заявив, що його заклики стали однією з причин "неконтрольованих безладів" в Мінську.
Затриманий в Мінську опозиційний журналіст Роман Протасевич з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав ряд свідчень проти себе і своїх соратників.
Зокрема, опозиціонер визнав себе винним в "закликах і організації масових заворушень".
"Я відкрито це визнаю. Я був одним з тих людей, хто опублікував заклики вийти на вулицю 9 серпня", - сказав він.
Протасевич заявляє, що його заклики стали однією з причин того, що "на вулицях почалися неконтрольовані заворушення і Мінськ три дні жив в стані хаосу".
Також він звинуватив Тихановську в тому, що її діяльність фінансує Литва.
"Литовські платники податків, по суті, утримують закордонного політика зі своєї кишені. Частково це приватні спонсори. Тобто приватні бізнесмени, представники бізнес-еліти", - сказав він.
Протасевич назвав білоруську опозицію "фахівцями з відмивання грошей", і заявив, що за штабами опозиції стоять іноземні спецслужби.
Крім того, він заявив, що був посередником між змовниками, які готували силове захоплення влади в Білорусі, які нібито хотіли усунути Лукашенка фізичним шляхом.
Про те, чи був Роман Протасевич під тиском під час зйомки - невідомо.
Раніше батьки Романа Протасевича заявили, що до нього застосовували насильство.
Нагадаємо
- У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали.
- Ймовірно, в розмові з бортпровідником рейсу він просив не приземлятися в Мінську. Протасевич сказав бортпровіднику: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець".
- Саміт ЄС прийняв рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз.
- У Білорусі здивовані рішенням України припинити авіасполучення: Мінськ направив Києву ноту.
- Розшифровка переговорів перехопленого рейсу: на ТБ замінили слова диспетчера мінського аеропорту на слова пілота Ryanair.
- ТСН.ua зібрав реакцію світових лідерів на затримання опозиціонера.
- Дівчина журналіста Протасевича Софія Сапега знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.