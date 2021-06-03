Роман Протасевич розплакався під час інтерв'ю

Опозиціонер заявив, що його заклики стали однією з причин "неконтрольованих безладів" в Мінську.
3 червня на білоруському телеканалі транслювали велике інтерв'ю Романа Протасевича. Журналісту воно далося важко і емоційно, Протасевич не витримав і заплакав.
Це сталося під час великого інтерв'ю на білоруському каналі ОНТ у програмі "Марков. Ничего личного".
Журналіст Роман Протасевич розплакався в прямому ефірі білоруського телебачення. Він сказав, що "хоче жити звичайним життям і нарешті перестати бігати".
Нагадаємо, затриманий в Мінську опозиційний журналіст з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав ряд свідчень проти себе і своїх соратників.
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