Роман Протасевич розплакався під час інтерв'ю

Опозиціонер заявив, що його заклики стали однією з причин "неконтрольованих безладів" в Мінську.

3 червня на білоруському телеканалі транслювали велике інтерв'ю Романа Протасевича. Журналісту воно далося важко і емоційно, Протасевич не витримав і заплакав.

Це сталося під час великого інтерв'ю на білоруському каналі ОНТ у програмі "Марков. Ничего личного".

Журналіст Роман Протасевич розплакався в прямому ефірі білоруського телебачення. Він сказав, що "хоче жити звичайним життям і нарешті перестати бігати".

Нагадаємо, затриманий в Мінську опозиційний журналіст з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав ряд свідчень проти себе і своїх соратників.

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