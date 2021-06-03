Венедиктова рассказала, когда будет результат по делу Шеремета

Генпрокурор сообщила, что дело рассматривает суд, а затем будет апелляция.
Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова рассказала, когда наконец будет результат по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом генпрокурорка заявила 3 июня во прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
По ее словам, дело о непосредственных исполнителях преступления сейчас находится в суде.
"Если мы говорим сейчас о непосредственных исполнителях — дело в суде. Результат дела в суде будет именно тогда, когда суд закончит слушание дела, а потом будет апелляция", — сообщила Венедиктова.
Ранее военного и фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко отпустили под домашний арест.
Как сообщалось, во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что общается с фигуранткой дела Шеремета Яной Дугарь.
Напомним:
- Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.
- 12 декабря Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.
- В то же время общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.