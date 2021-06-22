Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Суд продлил домашний арест Антоненко на два месяца

Суд продлил домашний арест Антоненко на два месяца

УНИАН

Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Кузьменко Юлии оставили без удовлетворения.

Шевченковский районный суд города Киева в рамках рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета продлил меру пресечения для обвиняемого по этому делу — Андрея Антоненко.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает "Укринформ".

"Суд постановил: ходатайство прокурора — удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Антоненко. Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Кузьменко Юлии оставить без удовлетворения ", — отметила председательствующая судья.

Ранее военного и фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко отпустили под домашний арест.

Как сообщалось, во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что общается с фигуранткой дела Шеремета Яной Дугарь

Напомним:

  • Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.
  • 12 декабря Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.
  • В то же время общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.

Новости Украины: что дальше будет с делом Андрея Антоненко

Новости Украины: что дальше будет с делом Андрея Антоненко