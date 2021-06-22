Суд продлил домашний арест Антоненко на два месяца

Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Кузьменко Юлии оставили без удовлетворения.

Шевченковский районный суд города Киева в рамках рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета продлил меру пресечения для обвиняемого по этому делу — Андрея Антоненко.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает "Укринформ".

"Суд постановил: ходатайство прокурора — удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Антоненко. Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Кузьменко Юлии оставить без удовлетворения ", — отметила председательствующая судья.

Ранее военного и фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко отпустили под домашний арест.

Как сообщалось, во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что общается с фигуранткой дела Шеремета Яной Дугарь

Напомним:

Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

12 декабря Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета . Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.

. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным. В то же время общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.

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