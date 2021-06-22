В Берлине открылся магазин, где легально продают аналог ЛСД

Правительство намерено объявить 1CP-LSD незаконным до конца месяца.

В Берлине работает магазин, который благодаря лазейкам в немецком законодательстве легально продает аналог ЛСД — 1CP-LSD. Психоделик был синтезирован недавно и еще не попал в список запрещенных правительством веществ.

Как сообщает Vice, ежедневно за ним приходят десятки клиентов, которые покупают от пяти до 100 таблеток. Некоторые покупают 1CP-LSD с целью "повеселиться", другие хотят справиться с хроническими болями или психическими заболеваниями.

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Психоделик оказался настолько популярным, что владелец магазина Карл Филипп Трамп не успевает пополнять запасы вещества. Прибыль от продажи психоделика немец хочет потратить на судебный процесс против католической церкви — за ее роль в сокрытии сексуальных преступлений по всему миру. Решение продиктовано прошлым мужчины.

Мужчина регулярно покупал 1CP-LSD в интернете для личного пользования, а затем осознал, что средство можно легально продавать. Относительно препарата пока проводили мало исследований, но один из тестов показал, что человеческое тело превращает вещество в ЛСД:

"Увидев, что его распространяют другие, я пошел к юристу и получил документ, в котором утверждалось, что это законно", — отметил Карл Трамп.

В сентябре 2020 года мужчина создал интернет-магазин и телеграмм канал, а позже открыл точку продаж. Предприниматель совершенно не скрывает свою деятельность и разместил на входе в магазин табличку Wir Verkaufen LSD ( "Мы продаем ЛСД").

Напомним, в Лубнах 72-летняя и 73-летняя пенсионерки торговали наркотиками. Они открыли наркобизнес и активно сбывали наркотики среди местных наркозависимых.

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