У Берліні відкрився магазин, де легально продають аналог ЛСД

Уряд має намір оголосити 1CP-LSD незаконним до кінця місяця.

У Берліні працює магазин, що завдяки лазівкам у німецькому законодавстві легально продає аналог ЛСД - 1CP-LSD. Психоделік був синтезований нещодавно і ще не потрапив до списку заборонених урядом речовин.

Як повідомляє Vice, щодня за ним приходять десятки клієнтів, які купують від п'яти до 100 таблеток. Дехто купує 1CP-LSD з метою "повеселитися", інші хочуть упоратися з хронічними болями або психічними захворюваннями.

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Психоделік виявився настільки популярним, що власник магазину Карл Філіп Трамп не встигає поповнювати запаси речовини. Прибуток від продажу психоделіка німець хоче витратити на судовий процес проти католицької церкви - за її роль у приховуванні сексуальних злочинів по всьому світу. Рішення продиктоване минулим чоловіка.

Чоловік регулярно купував 1CP-LSD в інтернеті для особистого користування, а потім усвідомив, що засіб можна легально продавати. Стосовно препарату поки проводили мало досліджень, але один із тестів показав, що людське тіло перетворює речовину на ЛСД:

"Побачивши, що її поширюють інші, я пішов до юриста і отримав документ, в якому стверджувалося, що це законно",- зазначив Карл Трамп.

У вересні 2020 року чоловік створив інтернет-магазин і телеграм-канал, а пізніше відкрив точку продажу. Підприємець абсолютно не приховує свою діяльність і розмістив на вході до магазину табличку Wir Verkaufen LSD ("Ми продаємо ЛСД").

Нагадаємо, у Лубнах 72-річна та 73-річна пенсіонерки торгували наркотиками. Вони відкрили наркобізнес і активно збували наркотики серед місцевих наркозалежних.

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