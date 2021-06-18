У Донецької області у мережі аптек збували наркотики

Аптеки продавали наркотики у кількох місцях Донеччини.

У Донецькій області співробітники СБУ та Нацполіції викрили мережу аптек, де збували наркотики . Кодеїновмісні препарати реалізовували у містах Селідове, Вугледар та Мирноград.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

Встановлено, що мережу аптек на Донеччині створив мешканець міста Біла Церква, а його пособники доправляли наркотичні засоби з Київської області та продавали.

"Було проведено 14 оперативних закупівель, вилучено понад 1 тисячу блістерів нарковмісних препаратів, а також 1,5 мільйона гривень. Вартість вилученої наркотичної речовини за ціною тіньового ринку сягає понад 300 тисяч гривень", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, що кожний десятий українець має в своєму оточенні наркозалежного родича або знайомого. Такі дані національного дослідження Інституту майбутнього.

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