В Донецкой области в сети аптек сбывали наркотики

Аптеки продавали наркотики в нескольких местах Донетчины.

В Донецкой области сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили сеть аптек, где сбывали наркотики. Кодеиносодержащие препараты реализовывали в городах Селидово, Угледар и Мирноград.

Об этом сообщает полиция Донбасса.

Установлено, что сеть аптек в Донецкой области создал житель города Белая Церковь, а его пособники доставляли наркотические средства из Киевской области и продавали.

"Было проведено 14 оперативных закупок, изъято более 1 тысячу блистеров наркосодержащих препаратов, а также 1,5 миллиона гривен. Стоимость изъятого наркотического вещества по цене теневого рынка составляет более 300 тысяч гривен", — отметили в полиции.

Напомним, что каждый десятый украинец имеет в своем окружении наркозависимого родственника или знакомого. Такие данные национального исследования Института будущего.

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