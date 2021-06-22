46-річний Гарік Бірча презентував літній трек "Люблю Жену"

І тут не обійшлося без гумору.

Український шоумен та актор Гарік Бірча, відомий за головною роллю у комедійному телесеріалі "Віталька", презентував нову пісню про вірність чоловіка.

У синглі артист, у гумористичному стилі, підіймає тему почуттів та справжнього кохання до улюбленої жінки. Герой літнього треку Гаріка Бірчі обіцяє ніколи не зраджувати своїй дружині, адже знає, нічим хорошим це не закінчиться.

Актор розповідає, що у сімейному житті випадкові повороти ліворуч заборонені. Для чоловіка, який щиро кохає свою жінку не потрібні ніякі Джолі чи Кардашян.

"Якщо ви зустріли красуню, яка намагається вас спокусити, махніть рукою і скажіть їй: "Та ну — кохаю дружину!" — іронічно зазначив Бірча.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва, також, потішила фанів своїм новим синглом "Почему". Артистка випустила емоційний кліп, у якому постала у двох незвичних образах.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання