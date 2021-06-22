Моторошна аварія в Італії: через вибух загинули двоє людей

Чорний дим від палаючих автомобілів поширюється по трасі A1, відомій як "Автомагістраль Сонця".

На італійській автомагістралі після аварії загорівся танкер. В результаті події загинули двоє водіїв.

Як пише видання Mirror, катастрофа сталася 22 червня на автостраді A1 недалеко від Фьоренцуола д'Арда в П'яченці, близько 10:40 ранку.

Повідомляється, що в результаті події загорівся танкер, що перевозив бензин. Також згоріли легковий автомобіль та вантажівка. Шосе закрили в обох напрямках для порятунку і безпеки району, утворювалися черги і уповільнення.

Двоє постраждалих в аварії - водії вантажівки і цистерни. В легковій автівці перебували дві жительки Німеччини, яким вдалося вчасно врятуватися, до того, як машина спалахнула. На місці подій працюють 118 рятувальників.

Ця траса - одна з найжвавіших в Італії, вона з'єднує одразу кілька великих міст - Мілан, Болонью, Флоренцію, Рим та Неаполь.

Моторошна аварія в Італії: на жвавій трасі зіткнулися дві вантажівки і легкове авто

Нагадаємо, в Ужгороді зіткнулись рейсовий автобус та автомобіль. Є загиблий.

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