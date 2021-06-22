Смілива і сексуальна колекція Givenchy сезону осінь-зима 2021-2022

Креативний директор знаменитого Модного дому Givenchy Меттью Вільямс створив дуже фотогенічну колекцію
Колекція Givenchy прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 вийшла дуже відвертою і лаконічною.
Колір
Використано всього кілька кольорів: чорний, глибокий шоколадно-коричневий, смарагдово-зелений, лавандовий і бежевий з червоними акцентами. Більшість образів монохромні.
Фактури і тканини
Дуже виразна гра фактур. Використовується багато хутра, яке красиво відтіняє матовість вовни і тонкого трикотажу, сусідить з оголеним тілом.
Фасони і силуети
Сексуальність в одязі — це не завжди оголене тіло, хоча й такі вбрання в колекції присутні. Ставка зроблена швидше на лаконізм крою і чистоту ліній, красу силуетів. Відсутність зайвих деталей не відволікає від головного.
Дуже красиві жакети, прямі вузькі штаны, сукні-сарафани по фігурі з блискавкою спереду, дублянки і пуховики.
Гарні також напівпрозорі сукні.
Аксесуари та деталі
Дуже ефектне взуття — грубуваті ботильйони з круглим носком.
Хіт колекції — хутряні рукавиці — ми обов'язково побачимо в інстаграмах зірок і лідерів думок.
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