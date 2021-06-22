Смілива і сексуальна колекція Givenchy сезону осінь-зима 2021-2022

Креативний директор знаменитого Модного дому Givenchy Меттью Вільямс створив дуже фотогенічну колекцію

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 вийшла дуже відвертою і лаконічною.

Колір

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Використано всього кілька кольорів: чорний, глибокий шоколадно-коричневий, смарагдово-зелений, лавандовий і бежевий з червоними акцентами. Більшість образів монохромні.

Фактури і тканини

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже виразна гра фактур. Використовується багато хутра, яке красиво відтіняє матовість вовни і тонкого трикотажу, сусідить з оголеним тілом.

Фасони і силуети

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Сексуальність в одязі — це не завжди оголене тіло, хоча й такі вбрання в колекції присутні. Ставка зроблена швидше на лаконізм крою і чистоту ліній, красу силуетів. Відсутність зайвих деталей не відволікає від головного.

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже красиві жакети, прямі вузькі штаны, сукні-сарафани по фігурі з блискавкою спереду, дублянки і пуховики.

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Гарні також напівпрозорі сукні.

Аксесуари та деталі

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Дуже ефектне взуття — грубуваті ботильйони з круглим носком.

Колекція Givenchy прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Хіт колекції — хутряні рукавиці — ми обов'язково побачимо в інстаграмах зірок і лідерів думок.

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