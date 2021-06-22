46-летний Гарик Бирча презентовал летний трек "Люблю Жену"

И здесь не обошлось без юмора.

Украинский шоумен и актер Гарик Бирча, известный по главной роли в комедийном телесериале "Виталька", презентовал новую песню о верности мужа.

В сингле артист, в юмористическом стиле, поднимает тему чувств и настоящей любви к любимой женщине. Герой летнего трека Бирчи обещает никогда не изменять своей жене, ведь знает, ничем хорошим это не закончится.

Актер рассказывает, что в семейной жизни случайные повороты налево запрещены. Для человека, который искренне любит свою женщину не нужны никакие Джоли или Кардашьян.

"Если вы встретили красавицу, которая пытается вас соблазнить, махните рукой и скажите ей: "Да ну — люблю жену!" - иронично заметил Бирча.

Напомним, недавно украинская певица Надя Дорофеева, также порадовала фанов своим новым синглом "Почему". Артистка выпустила эмоциональный клип, в котором появилась в двух необычных образах.

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