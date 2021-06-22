Польша обвинила Россию в масштабной кибератаке

Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с российскими спецслужбами.

Спикер польского министра-координатора спецслужб Станислав Зарин заявил, что к недавней кибератаке на министров и депутатов Польши причастны спецслужбы России. Кибернападения были осуществлены хакерской группой UNC1151.

Об этом во вторник, 22 июня, сообщило агентство Associated Press.

Причастность к кибератакам этой хакерской группы подтвердили Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности Польши. Эта хакерская группа сотрудничала с российскими спецслужбами.

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"Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с российскими спецслужбами", — сказал Зарин.

Представитель польского правительства добавил, что около 100 из более 4 тысяч аккаунтов, которые попали под кибератаку, принадлежат бывшим и действующим членам правительства, парламентариям и представителям администрации. Это нападение он назвал "кампанией по дестабилизации политической деятельности в Центральной Европе".

Напомним, что неизвестные хакеры на прошлой неделе совершили "беспрецедентную" кибератаку на Польшу, которая коснулась высокопоставленных лиц государства.

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