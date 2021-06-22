Ученые создали "мгновенное лекарство" от икоты

Стоимость такого "лекарства" — 14 долларов.

Нейробиологи из Техасского университета разработали и успешно испытали специальную питьевую соломинку для остановки приступов икоты.

Как сообщает The Guardian, ученые утверждают, что нашли лучшее решение проблемы.

Разработка под названием HiccAway — это L-образная соломинка с регулируемым клапаном давления на одном конце. Потягивание воды из этой жесткой соломинки, по словам авторов изобретения, избавляет от икоты большинство людей. Стоимость соломинки составляет 14 долларов.

Усиленное всасывание, необходимое для вывода воды через устройство, требует сокращения диафрагмы, активизируя диафрагмальный нерв, тогда как блуждающий нерв активируется для закрытия надгортанника при глотании. Согласно исследованию, результаты показывают, что устройство прекращало икоту почти в 92% случаев. Не более 90 процентов участников заявили, что они считают это более удобным, чем другие домашние средства, в то время как 183 из 203 участников заявили, что это дает лучшие результаты.

theguardian.com

Напомним, в Берлине работники зверинца засняли недовольного малыша панды, который долго не мог уснуть из-за икоты. На животное напала икота, от которой оно никак не могло избавиться.

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