Вчені створили "миттєві ліки" від гикавки

Вартість таких "ліків" - 14 доларів.

Нейробіологи з Техаського університету розробили і успішно випробували спеціальну питну соломинку для зупинки нападів гикавки.

Як повідомляє The Guardian, науковці стверджують, що знайшли найкраще рішення проблеми.

Розробка під назвою HiccAway - це L-подібна соломинка з регульованим клапаном тиску на одному кінці. Потягування води з цієї жорсткої соломинки, за словами авторів винаходу, позбавляє від гикавки більшості людей. Вартість соломинки складає 14 доларів.

Посилене всмоктування, необхідне для виведення води через пристрій, вимагає скорочення діафрагми, активізуючи діафрагмальний нерв, тоді як блукаючий нерв активується для закриття надгортанника при ковтанні. Згідно з дослідженням, результати показують, що пристрій припиняв гикавку майже в 92% випадків. Трохи більше 90 відсотків учасників заявили, що вони вважають це більш зручним, ніж інші домашні засоби, в той час як 183 з 203 учасників заявили, що це дає кращі результати.

theguardian.com

Нагадаємо, у Берліні працівники звіринця зазнімкували невдоволеного малюка панди, який довго не міг заснути через гикавку. На тваринку напала гикавка, від якої вона ніяк не могла позбавитися.

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