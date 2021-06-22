В США уже вакцинировали 70% граждан в возрасте от 30 лет

Американская молодежь считает коронавирус не особо опасным и избегает вакцинации.
Вакцинация в Соединенных Штатах не сможет охватить 70% всех взрослых граждан (от 18 лет) ко Дню независимости Америки 4 июля, однако уже сегодня хотя бы одну дозу получили 70% американцев, которым исполнилось 30 лет.
Об этом на брифинге 22 июня рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Фактически сейчас мы уже достигли этого показателя (70% вакцинированных) среди людей, которым исполнилось 30 лет и больше", — отметила представительница администрации президента США.
При нынешних темпах вакцинации вряд ли США удастся достичь 70% всех взрослых до 4 июля, как планировалось в начале:
"Мы не рассматриваем это как-то, что пошло не так. Наше видение заключается в том, что мы поставили перед собой смелую и амбициозную цель, которую президент начал воплощать с самого начала. И мы ожидаем достичь этой цели через несколько недель после 4 июля", — отметила Псаки.
Напомним, ученые обнаружили симптом COVID-19, который появляется только после прививки. Этот симптом считают специфическим.