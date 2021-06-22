Ученые обнаружили симптом COVID-19, который появляется только после прививки

Специалисты рассказали о симптоме коронавируса, который встречается только у тех, кто вакцинировался от инфекции.

Британские ученые обнаружили специфический симптом заражения коронавирусом, который встречается только у людей, уже привитых от COVID-19.

По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего в мире исследования COVID-19 и приложения для отслеживания симптомов, у привитых пациентов инфекция проявляется в первую очередь через частое чихание, хотя у непривитых оно чаще всего считается признаком простуды или аллергии, а не заражения.

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Ученые также подчеркивают, что люди, которые прививались и впоследствии снова заболели COVID-19, пусть даже в легкой форме, также называли чихание одним из признаков болезни.

Более распространенными признаками заражения коронавируса остаются высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель.

"Если вы сделали прививки и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", — призывают ученые.

Напомним, атака COVID-19 продолжается. Штамм "Дельта" зафиксировали более чем в 90 странах мира.

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