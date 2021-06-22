В центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой: есть раненые

В полиции говорят, что задержанные отказываются от показаний.

Сегодня ночью возле бара — по улице Соборная — произошла стрельба между двумя группами граждан. Ранения в грудь получили двое мужчин.

Как сообщает прессслужба полиции Николаевской области, пострадавшие были доставлены в больницу.

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А один из них утром самовольно покинул больницу.

Полицейские установили местонахождение всех участников стрельбы — ими оказались трое жителей Николаевского района в возрасте от 32-х до 35-ти лет и житель Винницкой. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Также правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Хулиганы от показаний отказываются.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ст. 2 ст. 296 УК "Хулиганство".

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Вместе с тем издание novosti-n.org пишет, что стрельба началась после словесного конфликта. Началась массовая драка и один из участников достал травматический пистолет и открыл огонь.

Напомним, в Киевской области мужчина устроил стрельбу и ранил односельчан.

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