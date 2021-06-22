Литература для подростков

В Киевы от 23 до 27 июня будет проходить Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Специально к мероприятию ТСН.ua создал серию подборок интересных произведений для подростков.

Свежая подборка книг для подростков от Х Международного фестиваля "Книжный Арсенал".

1. Джамия Уилсон. Почувствуй свою силу

"Книга-подружка поможет установить свои границы, справиться со страхами и неуверенностью, решиться быть собой и, возможно, даже изменить мир"

Яркая и вдохновляющая, эта книга-советчик станет поддержкой для всех девушек, которые находятся в начале своего становления, в период, когда уже не хочется, чтобы тебя считали ребенком, в период первых протестов и заявлений, первых влюбленностей, поиска своих ориентиров.

2. Саньмао. Истории Сахары

"Истории Сахары" приглашает нас в удивительный мир пустынной жизни Саньмао — космополита, бунтаря и путешественнка, которая мечтала стать первой женщиной-исследовательницей, что преодолеет наибольшее пустыню мира.

Дерзкая детская мечта привела ее к потерянному среди песков городу Эль-Аюн, столице тогдашней испанской Сахары. Там Саньмао встретит друзей и недругов, погрузится в вяжущее смесь экзотических культур и откроет сердце настоящей любви. В ее рассказах, похожих на дневниковые записи, переплетаются любовь и потеря, свобода и опасность, прожитые и рассказанные то энергично и остроумно, то медитативно и нежно, но всегда — с невыразимой вневременной искренностью, которая обеспечила им читательскую любовь на всех континентах. Опубликованная в 1976 году книга "Истории Сахары" была продана общим тиражом более 15 миллионов экземпляров.

3. Мэтт Гейг. Полуночная библиотека

"Выбирая книги в полуночном библиотеке, Нора проживает свои новые жизни — те, в которых сделала другой выбор: стала ученым, спортсменкой, рок-звездой, верной женой ..."

Где-то между жизнью и смертью существует библиотека с бесчисленными книгами. И каждая из них — это история параллельной реальности. В одной книге изложена история вашей жизни такой, какая она есть; в других — истории жизней, которые вы могли бы прожить, если бы в определенный момент решились что-то изменить. Представьте, что у вас появилась возможность пойти в такую библиотеку и просмотреть все варианты ...

Нора Сид — одна из тех, кто получил такой шанс.

Но окажется хотя бы одно из этих жизней лучше то, которое она имеет?

4. Майгуль Аксельссон. Апрельская ведьма

Прикованная к постели Дезире терпит эпилептические припадки, которые разрушают ее тело, и одновременно оттачивает свой талант. Она — апрельская ведьма, и ее путешествующая душа следит за тремя своими сводными сестрами, убеждена, что кто-то из них украла предназначенное ей жизнь. Каждая из приемных сестер таит в себе пустоту, которую не способна заполнить ни семьей, ни карьерой, ни алкоголем или любовниками. Годами они влекут за собой мучительный связь, до конца не осознают, пока таинственные письма не сводят их вместе. Апрельская ведьма выполняет свой план мести и подталкивает сестер друг к другу, как фигурки в причудливой игре. Могут сестры и все остальные, задействованные в этой истории, надеяться хоть на какое-то освобождение?

5. Бйорнстад Кетиль. Дама из долины

"Советую всю серию — трилогия Кетиля Бйорнстада о юном музыканте Акселе Виндинґе и его поисках собственного звучания в музыке и в жизни"

"Дама с долины" — заключительная часть трилогии.

После потери любимой жены Марианне жизни Акселя висит на волоске. Его тянет к северу — поближе к границе, где рукой подать до родины Рахманинова и где он надеется залечить душевные раны. Там, в долине, зажатой между Финляндией и Россией, живет влекущая Дама из долины, и она может дать ответы на вопросы, которые волнуют Акселя. Там, за полярным кругом, время течет по-другому, а свет не создано для лжи, оно обнажает чувства и отношения, сны заканчиваются, и все скрытое выходит на яв. Пора и Аксель избавиться показных амбиций, найти глубокую радость от любимой музыки и — приветствовать жизни.

6. Тераковская Дорота. Там, где падают Ангелы

Маленькая Ева пятилетней потеряла своего Ангела-Хранителя, упавшего с Лестницы на землю и обречен теперь жить в образе Бездомного. Что ждет девочку после этой потери и на что придется пойти Евиному Ангелу-Хранителю для ее спасения?

Ответ — в трогательном, но светлом и полном размышлений о бытии романе польской писательницы Дорота Тераковская, который приглашает к увлекательной поездки в поисках важных ответов на извечные вопросы борьбы Добра и Зла.

7. Станислас Деан. Как мы учимся. Почему мозг учится лучше, чем машина ... Пока

"Если вам интересно, как мы учимся, то эта книга для вас. Ведь учиться нам придется всю жизнь, поэтому стоит понять процесс и использовать возможности на полную"

Автор этой книги рассказывает, как биологические процессы в мозге способствуют обучению человека в разные периоды — от младенца до взрослого. Он расписывает, как с помощью интуиции дети "загружают" свой мозг информацией — и как это потом способствует изменениям в когнитивной функции мозга. И эта книга более интересна тем, что показывает, как такая информация о человеческом развитии используется в сфере разработки высоких технологий, в частности искусственного интеллекта. Ученые пытаются повторить с роботом те модели развития, которые свойственны для человеческого мозга, но постоянно сталкиваются с тем, что биологические особенности проявляются более развитыми за технические конструкты. Человек на самом деле учится постоянно. Несмотря на травмы и препятствия. И если можно научить даже робота мыслить более взвешенно, то и любые человеческие когнитивные способности можно усовершенствовать.

8. Составление Веры Агеевой. Бунтарки: новые женщины и современная нация

"Книга о настоящих бунтарках — украинских писательницах второй половины XIX и начала ХХ века, которые находят свои голоса в литературе и публицистике и начинают отстаивать собственное пространство — как частное, так и общественное"

Двенадцать историй о жизни и творчестве Марка Вовчка, Леси Украинки, Ольги Кобылянской, Натали Кобринской, Людмилы Старицкой, Ирины Вильде, Софии Яблонской и еще нескольких других, не менее знаковых авторов, которые активно задавали вопросы о статусе и правах женщины в своих произведениях.

9. Стивен Чбоски. Воображаемый друг

"Эта история противостояния добра и зла затянула меня с головой. Она очень атмосферная и мрачная. Автору удалось смешать психологический триллер, хоррор и драму воедино"

Представьте... Что убегаете из дома посреди ночи. Что знаете, как мама делает все для вашего счастья, но ей так же страшно, как и вам.

Представьте... Что переходите в новую школу, знакомитесь с новыми людьми. Что видите, какая счастливая от того ваша мама. Что слышите манящий голос.

Представьте... Что следуете за знаками, заходите в лес, пропадаете вести на шесть дней. И ничего не помните о том, что произошло.

Представьте... Что изменится все ... И придется спасать всех, кого любите.

10. Светлана Фус, Маша Сердюк. Неужели это все из-за еды?! Лайфхак по правильному питанию для подростков

"Лайфхак по правильному питанию для подростков" — лучшее понимание себя, своего тела, а также важности любить себя, несмотря на недостатки! "

Книга "Неужели это все из-за еды?!" создана настоящими профессионалами своего дела Светланой Фус и Машей Сердюк. Они нарушают не просто актуальны, а жизненно важные вопросы для подростков. Они поднимают такие робкие темы, которые дети редко обсуждают с посторонними: неприятный запах изо рта, повышенная потливость, лишний вес, желтые зубы и прочее. Авторы предоставляют подробные объяснения всех процессов, которые происходят с организмом в период взросления, а также делятся простыми и действенными рекомендациями по питанию в этот период. Каждый раздел книги — удобный и понятный лайфхак, который является верным путем к решению той или иной проблемы.

Рекомендации в издании чрезвычайно доступны, поэтому выполнять их без забот сможет каждый подросток. Замечательным бонусом к книге стал эффективный и простой вариант меню. Яркие иллюстрации, незаменимые таблицы и схемы сделают восприятия информации веселым и интересным. Возможно книга и не решит всех проблем, которые подростки встречают в процессе взросления, но станет действенным шагом к избеганию многих из них. Она вырастит основные знания по правильному питанию, а как результат — красивого внешнего вида и крепкого здоровья.

11. Ясиновская Наталья. Любовь, дедушка и помидоры

Тринадцатилетняя Олеся живет с дедушкой и бабушкой обычной жизнью подростка: ходит в школу, проводит время со своими лучшими подругам Инной и Алиной, смотрит на ребят ... Пока в один момент все не меняется.

Взамен ее любимому учителю литературы приходит молодой студент, а дедушка девочки внезапно заболевает. Олеся остается наедине со своими переживаниями. Пока новый учитель не предлагает ученикам вести школьный блог, куда девушка сверяет свои чувства. Так, шаг за шагом, его жизнь приобретает новые и совсем неожиданных красок.

10 гривен от стоимости этой книги будут перечислены в благотворительный фонд "Таблеточки" в помощь онкобольным детям в Украине.

Иллюстрации комиксов Вани Unicorn.

12. Марта Палажжеси. Дым

Жизнь юного Клея могла идти неизменным течением: он мог продолжать работать золотарем, охранять свою территорию от других таких же банд и получать мудрые советы от приемного отца Старого Сало. Но однажды, когда граница города пересекает парад цирка, все меняется. Среди невиданных см и аттракционов цирка "Смит и Спарроу" является северный дикарь, последний волк Великобритании. Имея возможность попасть на территорию цирка, Клей хочет проверить, правдивы ли афиши. Но становясь свидетелем жестокого отношения к животным дрессировщик, Клей принимает единственно правильное решение: спасти животное и вернуть на родную землю. Удастся ли парню подружиться с животным и выполнить свой замысел?

13. Ирена Панарина, составление Татьяна Стус, Мария Артеменко. "Иzоляция: сборник рассказов"

"Дебют талантливых подростков, победителей литературного конкурса "Антитвир" 2020 — сборник рассказов "Иzоляция""

Истории о мировой пандемии и новой реальности, о принятии и неприятие, о попытке побега от себя самих. Острая тема обнажает нервы и будоражит страхи, а заодно — держит читателя до последней строчки. Так как выглядит изоляция глазами подростков? И дадут ли молодежи (будущие?) писатели шанс человечеству?.. Иллюстрации Ирэны Панарин подчеркивают каждый рассказ, добавляя новых смыслов на уровне образов.

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