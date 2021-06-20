В українців зросло бажання жити за містом.

Шалений ріст ціни на житло. На ринку нерухомості в Україні - стрімкий ривок. Найдешевші квадратні метри - у Кропивницькому. Це, до речі - єдиний обласний центр, де вартість нових квартир зменшилась. Бо по всій Україні - ціни на житло виросли в середньому на 10-ть відсотків. А у Хмельницькому і Дніпрі - більш ніж на 20-ть процентів.

Про це йдеться 20 червня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Українські ціни ростуть, бо квартир на ринку - значно поменшало: вважають вітчизняні експерти. Інші ж припускають: грошей на руках ніби стало більше, а через закриті кордони – вони лишаються всередині країни. Серед іншого - згадують і про стабільність гривні, і низькі ставки за депозитами.

Але що помітили усі - це те, як зросло бажання українців знайти житло за містом. В геометричній прогресії. І синхронно - з початком пандемії і карантинів. Забудовники - зреагували. І наразі - кажуть - будиночок з власним двориком - можна купити вже за ціною однокімнатної в новобудові.

Родина легенди української музики Павла Зіброва свій будинок у 350 квадратів називає "Віла Діана", на честь молодшої дочки.

Раніше народний артист з сім'єю жив у самому центрі Києва. Сюди ж приїжджали лише в літні місяці. Та минулого року, коли почалася пандемія, переїхали сюди, на постійне проживання. Відтоді каже, чад і гамір мегаполіса тепер здається тортурами.

І якщо ви зараз позаздрили цим заміським пасторалям. То знайте - ви такий не один. В Україні зараз це ледь не головний житловий тренд.

"Останнім часом і в умовах пандемії люди стали частіше звертатися до нас за покупкою таунхаусів" ,- зазначає фахівчиня з нерухомості Ірина Корольова.

Таунхаус в перекладі означає міський будинок.

Насправді ж це будинок-квартира на декілька сімей, сполучений з іншими будинками в один великий корпус.

Такі будинки почали будувати в Європі ще у 16 сторіччі. Але лише минулого року вони стали популярними і в Україні. Тому що крім самої житлоплощі є своє територія. Територія біля дому, як правило до однієї сотки і огороджена парканом.

"В основному задні двори є у кожного таунхауса, де можна організувати зону відпочинку, зону барбекю, поставити дитячий басейн", - говорить експертка.

Звучить це все все дуже заманливо. Але чи тільки плюси є в цій ідеї . І якщо позитив переважить то - в які гроші ця заміська нерухомість вийде.

Виявляється, що маленький будинок за містом зараз коштує за ціною однокімнатної квартири у місті.

Під Києвом ціни найвищі. От приміром трьох поверховий таунхаус можна купити за 67 тисяч доларів. Ціна залежить від квадратури обраного будинку.

А ось будинок в Чернівцях можна придбати за 55 тисяч зелених. У Дніпропетровську ціна коливається від 60 000 доларів. А в Харкові можна знайти трьохкімнатний таунхаус за 43 000 тисячі.

То що ж ви отримуєте за свої гроші?

За своїм плануванням заміські будинки майже однакові. Це перший поверх. На ньому санвузол і велика кімната, це кухня з'єднана з вітальнею. Але найголовніше - це панорамні вікна і вихід на свою власну терасу хоча і невеличку.

Всі будинки продаються без внутрішнього оздоблення. Лише зовнішнє. Тому до ціни додавайте ще ремонт, утеплення за потреби. Варто знати, що будинок може мати не центральну каналізацію, а септик. В цьому випадку вигрібну яму доведеться чистити в середньому раз у пів року.

Павло Зібров каже, що кожного дня працює біля свого будинку. От сьогодні чистить басейн.

Ваш клопіт і покосити траву, і прибрати сніг і залатати дирявий дах. Якщо у Вас є діти, додайте ще наявність садочків та шкіл поруч. Точніше їхню відсутність. І глобальну проблему, з якою зіштовхуються усі, хто живе за містом, не дивлячись на те зірка ти чи ні - виїзд в усіх направленнях.

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І найголовніше, бюджетне заміське житло продається, як правило, на на етапі будівництва. Тому забудовник, який багато років на ринку, радить, як зробити так, щоб ваші гроші точно були захищені.

"Я раджу приїжджати на будівництво, найняти юриста, це не будуть великі витрати, але воно збереже ваш спокій при покупці житла", - зазначає забудовник Денис Наумець.

І землі. Пам'ятайте, разом з будинком ви купуєте і землю, на якій стоїть будинок і на якій можна бути посадити все, чого бажає ваша душа і на що вистачить ваших фінансів. До речі, якщо вирішили жити за містом, то дерева треба садити найпершим. Щоб потім можна було прогулятися по своєму двору і гордо сказати, що ці березки я садив 15 років назад.

Ну і на останок. Життя за містом точно коштуватиме вам дорожче ніж в мегаполісі: починаючи від комунальних витрат до затрат на дорогу. Бо вивезти за місто і роботу - рідко кому вдається.

Авторка: Ірина Матвієнко

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