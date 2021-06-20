США готують нові санкції проти Росії через Навального

У Вашингтоні запевнили, що "не будуть стримуватися, якщо йдеться про реагування на шкідливу діяльність Росії".

Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти Росії у зв’язку через отруєння та ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.

Про це розповів радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує CNN.

"Ми готуємо ще один пакет санкцій у зв’язку з цією справою. Ми увесь час показували, що не будемо стримуватися, будь це кібератака на Solar Winds, втручання у вибори, чи справа Навального, якщо йдеться про реагування на шкідливу діяльність Росії", — зазначив Салліван.

За його словами, санкції запровадять тоді, коли у США переконаються, що вони спрямовані "на правильні цілі".

"Коли ми це зробимо, то запровадимо подальші санкції щодо хімічної зброї", — додав радник з питань нацбезпеки.

Зауважимо, що інформація про нові санкції проти Кремля з’явилася через чотири дні після того, як 16 червня президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін зустрічалися у Женеві.

Після саміту президент США наголосив, смерть опозиціонера Навального у російській в’язниці стане катастрофою для Кремля.

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