США готують нові санкції проти Росії через Навального

У Вашингтоні запевнили, що "не будуть стримуватися, якщо йдеться про реагування на шкідливу діяльність Росії".
Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти Росії у зв’язку через отруєння та ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.
Про це розповів радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує CNN.
"Ми готуємо ще один пакет санкцій у зв’язку з цією справою. Ми увесь час показували, що не будемо стримуватися, будь це кібератака на Solar Winds, втручання у вибори, чи справа Навального, якщо йдеться про реагування на шкідливу діяльність Росії", — зазначив Салліван.
За його словами, санкції запровадять тоді, коли у США переконаються, що вони спрямовані "на правильні цілі".
"Коли ми це зробимо, то запровадимо подальші санкції щодо хімічної зброї", — додав радник з питань нацбезпеки.
Зауважимо, що інформація про нові санкції проти Кремля з’явилася через чотири дні після того, як 16 червня президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін зустрічалися у Женеві.
Після саміту президент США наголосив, смерть опозиціонера Навального у російській в’язниці стане катастрофою для Кремля.