США готовят новые санкции против России из-за Навального

В Вашингтоне заверили, что "не будут сдерживаться, если речь идет о реагировании на вредную деятельность России".

Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против России в связи с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом рассказал советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, информирует CNN.

"Мы готовим еще один пакет санкций в связи с этим делом. Мы все время показывали, что не будем сдерживаться, будь это кибератака на Solar Winds, вмешательство в выборы или дело Навального, если речь идет о реагировании на вредную деятельность России", — отметил Салливан.

По его словам, санкции введут тогда, когда в США убедятся, что они направлены "на правильные цели".

"Когда мы это сделаем, то введем дальнейшие санкции в отношении химического оружия", — добавил советник по вопросам нацбезопасности.

Заметим, что информация о новых санкциях против Кремля появилась через четыре дня после того, как 16 июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встречались в Женеве.

После саммита президент США подчеркнул, смерть оппозиционера Навального в российской тюрьме станет катастрофой для Кремля.

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