В Полтаве вандалы сорвали флаг Украины с могилы военного

Известно, что вандалы были пьяными.

В Полтаве двое неизвестных сорвали флаг Украины и флагшток, к которому он был прикреплен, с могилы погибшего АТОшника Антона Цедика (позывной "Эней").

Об этом рассказал Александр Сороковой на своей странице в Facebook.

Акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин шли по Аллее Героев. Вдруг один вернулся и вырвал флаг с могилы погибшего военного Антона Цедика.

По словам Сорокового, злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения пришли с похищенным флагом на авторынок.

"Через некоторое время они оставили флаг и ушли в неизвестном направлении. Один из молодых предпринимателей в конце работы забрал флаг к себе дома. Сейчас полиция берет объяснения у свидетелей. Розыск продолжается", — написал мужчина.

Антон Цедик 1987 года рождения служил в батальоне "Донбасс". Погиб 29 августа 2014 года во время выхода из Иловайского котла. Ехал в автомобиле КрАЗ, когда российско-террористические формирования открыли огонь по колонне. Уже после смерти в результате взрыва тело Антона обгорело. Впоследствии был опознан родственниками и похоронен 8 сентября 2014-го.

Напомним, что активисты запустили 20-метровый украинский флаг в Крым.

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