Италия - Уэльс: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка со стадиона "Олимпико" в Риме.

В воскресенье, 20 июня, на Чемпионате Европы-2020 стартует заключительный третий тур группового этапа. Один из фаворитов континентального первенства сборная Италии, которая уже гарантировала себе участие в плей-офф, примет Уэльс.

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Поединок группы А состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 а киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Уэльс.

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В другом матче последнего тура группы А сойдутся сборные Швейцарии и Турции. Эта встреча также начнется в 19:00.

и Эта встреча также начнется в 19:00. После двух сыгранных туров Италия является лидером квартета с 6 баллами в активе, Уэльс (4) - второй, Швейцария (1) - третья, Турция (0) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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