Італія - Уельс: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку зі стадіону "Олімпіко" в Римі.

У неділю, 20 червня , на Чемпіонаті Європи-2020 стартує заключний третій тур групового етапу. Один із фаворитів континентальної першості збірна Італії, яка вже гарантувала собі участь у плейоф, прийме Уельс.

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Поєдинок групи А відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 а київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Уельс.

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В іншому матчі останнього туру групи А зійдуться збірні Швейцарії та Туреччини . Ця зустріч також розпочнеться о 19:00.

та . Ця зустріч також розпочнеться о 19:00. Після двох зіграних турів Італія є лідером квартету з 6 балами в активі, Уельс (4) - другий, Швейцарія (1) - третя, Туреччина (0) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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