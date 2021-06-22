Чехія - Англія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж зі стадіону "Вемблі" в Лондоні.

У вівторок, 22 червня , збірні Чехії та Англії зустрінуться в поєдинку заключного туру групового етапу фінальної частини Євро-2020.

Матч лідерів квартету D прийме легендарна лондонська арена "Вемблі". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію битви Чехія - Англія.

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Чехія розпочала континентальну першість перемогою над Шотландією (2:0), після чого розписала нічию з хорватами (1:1). Англійці у стартовому поєдинку здолали Хорватію (1:0), а потім у британському дербі не подужали Шотландію (0:0).

У паралельному матчі групи D зустрінуться Хорватія та Шотландія. Нічия в цьому поєдинку виведе збірну України в плейоф Євро-2020.

в плейоф Євро-2020. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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