В Одесі із зали суду втік розбійник: фото

Поліція оголосила розшук втікача.

У вівторок, 22 червня, в Одесі із зали суду втік 26-річний Георгій Янов, якому повинні були обрати міру запобіжного затримання. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Доставленому в приміщення суду молодому чоловікові вдалося втекти ще до початку судового засідання. Подробиці втечі в поліції не повідомили.

Як сказано у повідомленні, Георгія Янова підозрюють у скоєнні розбійного нападу та викраденні автомобіля.

В поліції оголосили про розшук підозрюваного, опублікувавши його фото та прикмети: на вигляд 25-30 років, зріст 178 см, худорлявої статури, чорне коротке волосся, неголене обличчя.

Фото: Нацполіція / Національна поліція України в Одеській області

Будь-яку інформацію про місце знаходження фігуранта просять повідомляти за телефоном Одеського районного управління поліції № 2 (048) 779 49 38 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, що в Одесі суддя Приморського районного суду став об'єктом переслідування жінки, шлюб якої він розірвав. Зараз вона усім говорить, що вона його дружина та розповідає про їхніх вигаданих дітей.

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