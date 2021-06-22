В Одесі із зали суду втік розбійник: фото

Поліція оголосила розшук втікача.
У вівторок, 22 червня, в Одесі із зали суду втік 26-річний Георгій Янов, якому повинні були обрати міру запобіжного затримання. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.
Доставленому в приміщення суду молодому чоловікові вдалося втекти ще до початку судового засідання. Подробиці втечі в поліції не повідомили.
Як сказано у повідомленні, Георгія Янова підозрюють у скоєнні розбійного нападу та викраденні автомобіля.
В поліції оголосили про розшук підозрюваного, опублікувавши його фото та прикмети: на вигляд 25-30 років, зріст 178 см, худорлявої статури, чорне коротке волосся, неголене обличчя.
Будь-яку інформацію про місце знаходження фігуранта просять повідомляти за телефоном Одеського районного управління поліції № 2 (048) 779 49 38 або на спецлінію 102.
Нагадаємо, що в Одесі суддя Приморського районного суду став об'єктом переслідування жінки, шлюб якої він розірвав. Зараз вона усім говорить, що вона його дружина та розповідає про їхніх вигаданих дітей.