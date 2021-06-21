США вслед за ЕС ввели новые санкции против Беларуси

Под ограничения попали, в частности, КГБ и внутренние войска.

Соединенные Штаты, сразу после ЕС, ввели новые санкции против юридических лиц и 16 граждан Беларуси.

Об этом сообщает сайт Министерства финансов США.

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Так, санкции попали глава КГБ Иван Тертель, командир спецподразделения КГБ "Альфа" Сергей Зубков, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, заместитель министра юстиции Сергей Калиновский, генпрокурор Андрей Швед, начальники минской и Брестской милиции Михаил Гриб и Александр Астрейко, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

В списке юридических лиц, попавших под американские санкции: компании МАЗ и БелАЗ, "Новая нефтяная компания". Среди государственных учреждений — белорусский КГБ, внутренние войска, главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, печально известный отдел милиции Минского горисполкома на Окрестина.

Напомним, 4 июня Европейский Союз официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС.

Главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности.

В ЕС также осудили задержание в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

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