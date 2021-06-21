США вслід за ЄС запровадили нові санкції проти Білорусі

Під обмеження потрапили, зокрема, КДБ та внутрішні війська.

Сполучені Штати, одразу після ЄС, ввели нові санкції проти юридичних осіб і 16 громадян Білорусі.

Про це інформує сайт Міністерства фінансів США.

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Так, під санкції потрапили очільник КДБ Іван Тертель, командир спецпідрозділу КДБ "Альфа" Сергій Зубков, речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, командувач внутрішніми військами Микола Карпенков, заступник міністра юстиції Сергій Калиновський, генпрокурор Андрій Швед, начальники мінської і Брестської міліції Михайло Гриб і Олександр Астрейко, спікер верхньої палати парламенту Наталія Кочанова.

У списку юридичних осіб, які потрапили під американські санкції: компанії МАЗ і БелАЗ, "Нова нафтова компанія". Серед державних установ — білоруський КДБ, внутрішні війська, головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС, сумнозвісний відділ міліції Мінського міськвиконкому на Окрестіна.

Нагадаємо, 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі та приземлятися в аеропортах ЄС. Рішення ухвалили згідно з висновками Ради ЄС за 24-25 травня.

Тоді глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці.

У ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

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