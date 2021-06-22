Президент Грузии прибыла в Украину с визитом

Зурабишвили — первая в истории Грузии женщина-президент. Она происходит из семьи политических эмигрантов. Родилась во Франции и даже была послом этой страны в Тбилиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Украину с официальным визитом.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар

Дипломат также опубликовал фото встречи высокопоставленной гостьи из аэропорта.

В среду, 23 июня, Саломе Зурабишвили встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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После встречи главы государств проведут пресс-конференцию.

Кроме того запланированы встречи главы Грузии с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Встречи будут проходить лицом к лицу и в расширенном составе.

Управление Государственной охраны Украины предупреждает, что 22-23 июня из-за официального визита Зурабишвили в Киеве возможны незначительные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

Отметим, что Зурабишвили — первая в истории Грузии женщина-президент. Она родилась и выросла во Франции в семье политических эмигрантов Левана Зурабишвили (1906-1975) и Зейнаби Кэдии, которые оставили Грузию в 1921 году. Дед по отцу — Иван Зурабишвили — входил в правительство независимой Грузии в 1918 и 1921 годах.

Сама госпожа Саломе длительное время работала в МИД Франции и даже была послом этой страны в Тбилиси.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее откладывала поездку в Украину. А в июле 2020 года заявила, что готова приехать в Украину, как только появится такая возможность. Руководитель государства хочет наладить отношения между обеими странами.

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