Президентка Грузії прибула до України з візитом

Зурабішвілі – перша в історії Грузії жінка-президент. Вона походить з родини політичних емігрантів. Народилася у Франції і навіть була послом цієї країни у Тбілісі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прибула до України з офіційним візитом.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар

Дипломат також опублікував фото зустрічі високоповажної гості з аеропорту.

У середу, 23 червня, Саломе Зурабішвілі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Також читайте Україна і Грузія домовилися взаємно визнати документи про вакцинацію від COVID-19

Після зустрічі глави держав проведуть пресконференцію.

Крім того заплановані зустрічі очільниці Грузії з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Зустрічі відбуватимуться віч-на-віч та у розширеному складі.

Управління Державної охорони України попереджає, що 22-23 червня через офіційний візит пані Зурабішвілі в Києві можливі незначні обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.

Зазначимо, що Зурабішвілі – перша в історії Грузії жінка-президент. Вона народилася і виросла у Франції у сім'ї політичних емігрантів Левана Зурабішвілі (1906—1975) та Зейнабі Кедії, які залишили Грузію у 1921 році. Дід по батькові — Іван Зурабішвілі — входив в уряд незалежної Грузії у 1918 та 1921 роках.

Сама пані Саломе тривалий час працювала у МЗС Франції і навіть була послом цієї країни у Тбілісі.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше відтерміновувала поїздку до України. А у липні 2020 року заявила, що готова приїхати до України, щойно з'явиться така можливість. Керівниця держави хоче налагодити відносини між обома країнами.

Яка заробітна плата в Грузії та чи дешевші продукти, ніж в Україні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання