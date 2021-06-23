В Турции погиб украинец, катавшийся на гидроцикле

Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.
В Турции возле курортного города Кемер (в районе Анталии) погиб 28-летний турист из Украины. Трагедия случилась в результате лобового столкновения двух гидроциклов.
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
По информации СМИ, погибший арендовал гидроцикл возле одного из 5-звездочных отелей. Другой гидроцикл взяли напрокат украинские туристы 28-летний Александр и 24-летняя Юлия.
Гидроциклы украинцев столкнулись. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. По факту инцидента турецкая прокуратура начала расследование.
Ранее сообщалось, что Турция отменяет комендантский час и ограничения на пользование транспортом.