В Турции погиб украинец, катавшийся на гидроцикле

Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

В Турции возле курортного города Кемер (в районе Анталии) погиб 28-летний турист из Украины. Трагедия случилась в результате лобового столкновения двух гидроциклов.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

По информации СМИ, погибший арендовал гидроцикл возле одного из 5-звездочных отелей. Другой гидроцикл взяли напрокат украинские туристы 28-летний Александр и 24-летняя Юлия.

Гидроциклы украинцев столкнулись. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. По факту инцидента турецкая прокуратура начала расследование.

Ранее сообщалось, что Турция отменяет комендантский час и ограничения на пользование транспортом.

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