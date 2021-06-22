Turkovac: в Турции создали новую вакцину от COVID-19

В стране начинается третья фаза испытаний препарата.

Турецкая вакцина от коронавируса будет называться Turkovac. Сейчас она находится на третьем этапе испытаний.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирует Тrthaber.

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"C третьей фазой испытаний отечественной вакцины от коронавируса, Турция открывает новую страницу в данной области", — сказал он

По слова Эрдогана, в течение нескольких недель вакцинация в Турции охватит все население старше 18 лет.

"Хотя вакцины, которые мы получаем от других стран, важны, главное — это изготовить собственную вакцину. Непонятно, сколько продлится эта эпидемия, сколько еще мутаций она испытывает. Очень важно, чтобы мы имели собственную вакцину, чтобы как можно скорее спасти нашу страну от эпидемии и обеспечить здоровье и благополучие нашей нации", — подытожил он.

Напомним, что в столице ОАЭ туристов будут бесплатно вакцинировать от коронавируса.

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