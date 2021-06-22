Turkovac: в Туреччині створили нову вакцину від COVID-19

В країні починається третя фаза випробувань препарату.

Турецька вакцина від коронавірусу буде називатися Turkovac. Зараз вона перебуває на третьому етапі випробувань.

Про це розповів президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, інформує Тrthaber.

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"З третьою фазою випробувань вітчизняної вакцини від коронавируса, Туреччина відкриває нову сторінку в цій галузі", — сказав він

За слова Ердогана, протягом декількох тижнів вакцинація в Туреччині охопить все населення старше 18 років.

"Хоча вакцини, які ми отримуємо від інших країн, важливі, головне — це виготовити власну вакцину. Незрозуміло, скільки триватиме ця епідемія, скільки ще мутацій вона зазнає. Дуже важливо, щоб ми мали власну вакцину, щоб якомога швидше врятувати нашу країну від епідемії і забезпечити здоров'я і благополуччя нашої нації", — підсумував він.

Нагадаємо, що в столиці ОАЕ туристів будуть безкоштовно вакцинувати від коронавірусу.

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