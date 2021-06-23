У Туреччині загинув українець, який катався на гідроциклі

Чоловіка в непритомному стані доправили до лікарні, але лікарям не вдалося його врятувати.

У Туреччині біля курортного міста Кемер (в районі Анталії) загинув 28-річний турист з України. Трагедія трапилася в результаті лобового зіткнення двох гідроциклів.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

За інформацією ЗМІ, загиблий орендував гідроцикл біля одного з 5-зіркових готелів. Інший гідроцикл взяли напрокат українські туристи 28-річний Олександр та 24-річна Юлія.

Гідроцикли українців зіткнулися. Чоловіка в непритомному стані доставили в лікарню, але лікарям не вдалося його врятувати. За фактом інциденту турецька прокуратура почала розслідування.

Раніше повідомлялося, що Туреччина скасовує комендантську годину і обмеження на користування транспортом.

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