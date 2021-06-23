В Израиле предупредили о новой волне коронавируса

Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta.

В Израиле предупредили жителей о новой волне коронавируса и призвали к осторожности.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на слова нового премьер-министра страны Нафтали Беннета.

В стране против мировое лидерство по вакцинации зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за последний час.Уряд связывает это с притоком туристов в страну, не соблюдают правила. Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta.Тому власти призывают население страны реагировать на всплеск коронавируса, как на новую вспышку.

"Мы решили отреагировать так, будто мы столкнулись с новой волной вируса", — заявил Беннет.

По его словам, нужно остановить вспышку в стране, пока не поздно. В связи с этим вели новые ограничения.

Поскольку невакцинированных в Израиле остались дети и подростки, оказавшиеся более уязвимыми. Известно, что в этом месяце коронавируса в Израиле болели дети от 10 до 19 лет. Поэтому правительство объявило о начале вакцинации для детей от 12 лет, добавив при этом, что вакцинацию нужно пройти как можно быстрее.

Также там призвали население носить маски в помещении. За невыполнение правил будут штрафовать.

Ранее сообщалось, что с 14 июня Израиль разрешил въезд гражданам Украины. Однако для этого необходимо соблюдать несколько условий, а за нарушение режима въезда иностранцев ждут санкции.

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