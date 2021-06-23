Минюст США подтвердил блокировку иранских веб-сайтов

Несколько из заблокированных сайтов вернулись в сеть в течение нескольких часов с новыми доменными адресами.
Министерство юстиции США подтвердило, что заблокировало 36 связанных с Ираном веб-сайтов по обвинению в нарушении американских санкций.
"В соответствии с судебными постановлениями Соединенные Штаты конфисковали домены 33 веб-сайтов, используемых Иранским исламским союзом радио и телевидения (IRTVU), и три веб-сайта, управляемых "Катаиб Хезболлой" (военизированная шиитская группировка - ред.) за нарушение санкций США", - говорится в заявлении Минюста.
Об этом пишет "Интерфакс".
Эти сайты, по мнению ведомства, связаны либо с дезинформационной деятельностью, либо с насильственными организациями.
СМИ отмечают, что несколько из заблокированных сайтов вернулись в сеть в течение нескольких часов с новыми доменными адресами. К ним, в частности, относятся Press TV - основной англоязычный спутниковый телеканал иранского правительства, и Al Alam, его арабоязычный эквивалент.
Отношения между Ираном и США обострились при администрации Трампа, особенно после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действия - соглашения, заключенного в 2015 году. Затем Вашингтон вернул экономические санкции против Ирана.
СМИ добавляют, что блокировка иранских порталов произошла на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана после победы Эбрахима Раиси на президентских выборах.
Как сообщалось, Раиси поддержали 17,8 млн избирателей, в то время как у его ближайшего конкурента Мохсена Резайи 3,3 миллиона голосов.
Раисе известен своей антизападной риторикой и считается близким к верховному лидера Ирана Али Хаменеи. Многие даже предсказывает ему в преемники именно Раисе.