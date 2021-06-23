Рита Ора в кружевном лифе свела с ума фанатов пышным бюстом

Артистка прогулялась по улице в откровенном наряде.
Британская певица Рита Ора произвела фурор среди поклонников новой порцией пикантного контента.
На странице в Instagram 30-летняя звезда опубликовала фото, где дерзко позировала посреди улицы на фоне магазина белья в довольно откровенном наряде. Так, знаменитость появилась в розовом атласном костюме и кружевном лифе. Исполнительница похвасталась пышной грудью. Свой образ звезда дополнила легким макияжем и солнцезащитными очками.
Фаны быстро отреагировали на сообщение. Так, пользователи писали в комментариях, что звезда сводит их с ума своими формами.
- Какой лук! Смело
- Горячая
- Ты невероятная
- Супер крошка! Я ошеломлен
Напомним, ранее соблазнительная Ора в платье без нижнего белья взбудоражила воображение пикантными разрезами. Артистка предстала в сексуальном образе.