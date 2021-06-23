Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Рита Ора в кружевном лифе свела с ума фанатов пышным бюстом

Дата публикации
Просмотры
410
Рита Ора в кружевном лифе свела с ума фанатов пышным бюстом

instagram.com/ritaora

Артистка прогулялась по улице в откровенном наряде.

Британская певица Рита Ора произвела фурор среди поклонников новой порцией пикантного контента.

На странице в Instagram 30-летняя звезда опубликовала фото, где дерзко позировала посреди улицы на фоне магазина белья в довольно откровенном наряде. Так, знаменитость появилась в розовом атласном костюме и кружевном лифе. Исполнительница похвасталась пышной грудью. Свой образ звезда дополнила легким макияжем и солнцезащитными очками.

© instagram.com/ritaora
instagram.com/ritaora

Фаны быстро отреагировали на сообщение. Так, пользователи писали в комментариях, что звезда сводит их с ума своими формами.

  • Какой лук! Смело
  • Горячая
  • Ты невероятная
  • Супер крошка! Я ошеломлен

Напомним, ранее соблазнительная Ора в платье без нижнего белья взбудоражила воображение пикантными разрезами. Артистка предстала в сексуальном образе.

Дата публикации
Просмотры
410
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Email