Moderna планирует улучшить вакцину: подробности

Первый вариант вакцины Moderna изготовили за пять месяцев.
Президент корпорации Moderna Стивен Хоге рассказал о планах по улучшению вакцины от коронавируса.
Об этом пишет Associated Press.
Компания задумала эффективность препарата в четвертом квартале 2021 года.
Первый вариант вакцины Moderna изготовили за пять месяцев, при этом было проведено множество клинических испытаний. Сейчас компании не нужно будет делать длительные испытания, а значит это займет около трех месяцев.
Сейчас Moderna ожидает одобрения для применения своего препарата среди подростков. Для этого она подала запрос в Европейское агентство лекарственных средства.
Напомним, производители вакцины Moderna заявили, что третья доза их препарата оказалась эффективной от "бразильского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.
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