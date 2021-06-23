Moderna планирует улучшить вакцину: подробности

Первый вариант вакцины Moderna изготовили за пять месяцев.

Президент корпорации Moderna Стивен Хоге рассказал о планах по улучшению вакцины от коронавируса.

Об этом пишет Associated Press.

Компания задумала эффективность препарата в четвертом квартале 2021 года.

Первый вариант вакцины Moderna изготовили за пять месяцев, при этом было проведено множество клинических испытаний. Сейчас компании не нужно будет делать длительные испытания, а значит это займет около трех месяцев.

Также читайте Решила смешать вакцины: Меркель привилась препаратом Moderna после первой дозы AstraZeneca

Сейчас Moderna ожидает одобрения для применения своего препарата среди подростков. Для этого она подала запрос в Европейское агентство лекарственных средства.

Напомним, производители вакцины Moderna заявили, что третья доза их препарата оказалась эффективной от "бразильского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

Читайте также:

"Moderna" заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелого течения коронавируса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку