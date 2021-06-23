Moderna планує поліпшити вакцину: подробиці

Перший варіант вакцини Moderna виготовили за п'ять місяців.

Президент корпорації Moderna Стівен Хоге розповів про плани щодо поліпшення вакцини від коронавірусу.

Про це пише Associated Press.

Компанія задумала ефективність препарату в четвертому кварталі 2021 року.

Перший варіант вакцини Moderna виготовили за п'ять місяців, при цьому було проведено безліч клінічних випробувань. Зараз компанії не потрібно буде робити тривалі випробування, а значить це займе близько трьох місяців.

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Зараз Moderna очікує схвалення для застосування свого препарату серед підлітків. Для цього вона подала запит в Європейське агентство лікарських засобів.

Нагадаємо, виробники вакцини Moderna заявили, що третя доза їх препарату виявилася ефективною від "бразильського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу.

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