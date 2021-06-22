Вирішила змішати вакцини: Меркель щепилася препаратом Moderna після першої дози AstraZeneca

Низка країн дозволила комбінувати вакцини від COVID-19, водночас дослідження щодо безпечності та ефективності цього ще тривають.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини від коронавірусу. На відміну від першого разу, коли канцлерка щепилася шведсько-британським препаратом Astrazeneca, вдруге вона щепилася американською Moderna.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву представника уряду.

Свою другу дозу вакцини Меркель отримала кілька днів тому. Водночас першою дозою вона щепилася 16 квітня.

"Я хотіла б подякувати всім, хто бере участь в кампанії вакцинації, і всім, хто був вакцинований. Вакцинація - ключ до подолання пандемії", - прокоментувала Меркель.

German Chancellor Angela Merkel got her second coronavirus vaccine dose, a government spokesperson has announced, saying that she received a Moderna jab a few days ago, after getting an AstraZeneca shot on April 16.



Also this time, she did not roll up her sleeve for a photo. pic.twitter.com/NjLZKPkIng — DW News (@dwnews) June 22, 2021

У Мережі користувачі вже обговорюють вибір канцлерки змішати COVID-вакцини.

"Як цікаво! Меркель насправді була вченим-дослідником, тому, мабуть, є вагомі причини, чому вона вирішила взяти AstraZeneca і потім Moderna. Я сподіваюся, це відкриває можливості для змішування та поєднання, що призводить до більш високого захисту, особливо від найбільш заразних варіантів", - зазначила одна користувачка у Twitter.

Зазначимо, дослідники все ще збирають дані про те, чи можна комбінувати вакцини від COVID-19, але кажуть, що найімовірніше, це безпечно та ефективно. Нині учені з Оксфордського університету у Британії тестують комбінації дводозових вакцин, виготовлених AstraZeneca, Moderna, Novavax та Pfizer-BioNTech. Обмежені дані свідчать про те, що після AstraZeneca можна безпечно та ефективно вводити Pfizer. Однак є більша ймовірність тимчасових побічних ефектів, таких як біль та озноб.

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