Решила смешать вакцины: Меркель привилась препаратом Moderna после первой дозы AstraZeneca

Ряд стран позволил комбинировать вакцины от COVID-19, в то же время исследования по безопасности и эффективности этого еще продолжаются.

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. В отличие от первого раза, когда канцлер привилась шведско-британским препаратом Astrazeneca, во второй раз она привилась американской Moderna.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя правительства.

Свою вторую дозу вакцины Меркель получила несколько дней назад. В то же время первой дозой она привилась 16 апреля.

"Я хотела бы поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всем, кто был вакцинирован. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии", — прокомментировала Меркель.

German Chancellor Angela Merkel got her second coronavirus vaccine dose, a government spokesperson has announced, saying that she received a Moderna jab a few days ago, after getting an AstraZeneca shot on April 16.



Also this time, she did not roll up her sleeve for a photo. pic.twitter.com/NjLZKPkIng — DW News (@dwnews) June 22, 2021

В Сети пользователи уже обсуждают выбор канцлера смешать COVID-вакцины.

"Как интересно! Меркель самом деле была ученым-исследователем, поэтому, наверное, есть веские причины, почему она решила взять AstraZeneca и затем Moderna. Я надеюсь, это открывает возможности для смешивания и сочетания, приводит к более высокой защите, особенно от наиболее заразных вариантов", — отметила одна пользовательница в Twitter.

Отметим, исследователи все еще собирают данные о том, можно ли комбинировать вакцины от COVID-19, но говорят, что скорее всего, это безопасно и эффективно. Сейчас ученые из Оксфордского университета в Великобритании тестируют комбинации двухдозовых вакцин, изготовленных AstraZeneca, Moderna, Novavax и Pfizer-BioNTech. Ограниченные данные свидетельствуют о том, что после AstraZeneca можно безопасно и эффективно вводить Pfizer. Однако есть большая вероятность временных побочных эффектов, таких как боль и озноб.

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