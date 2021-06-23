Народные приметы, обряды и обычаи 23 июня

Обильно зацвела акация — на урожайный год.

23 июня церковь и верующие чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Александра, Антонины девы преподобного Феофана Антиохийского, святителя Вассиана, епископа Лавдийского, обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского.

23 июня: церковный праздник

Тимофей был епископом города Пруссы. За чистоту и святость жизни получил от Господа дар чудотворения и исцеления различных недугов. Своей проповедью он просветил всю паству и обратил ко Христу множество язычников. Узнав о проповедника, император Юлиан Отступник заточил его в темницу, но и там святой Тимофей продолжал проповедовать Евангелие.

Узнав об этом, Юлиан вновь запретил святому учить во имя Иисуса Христа, но святитель безбоязненно продолжал распространять христианскую веру. Тогда ревностного проповедника убили мечом. Мощи святителя прославились чудесами.

23 июня: народные традиции

В народе этот день называется Знамение Тимофея, ведь раньше происходили разного рода чудеса знамения.

23 июня: что следует делать

Любое событие или особое природное явление, которые случались 23 июня, приобретает пророческого значения.

23 июня: что нельзя делать

желать зла

заниматься тяжелым физическим трудом;

братья и давать в долг;

оставлять в доме старые вещи;

употреблять алкоголь.

23 июня: украинские народные приметы

Если листья папоротника скручивается вниз — перед ясной погодой, а выпрямляется на непогоду. Трава в июне начинает сохнуть — на дождливое лето.

Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки — в обед пойдет дождь.

Небо облачное, а цветы лютика открыты — дождя не будет.

Поникли цветки картофеля — быть ненастью.

Обильно зацвела акация — на урожайный год.

Если сильно пахнут цветы желтой акации, а вокруг них густо вьются насекомые на дождь и непогоду.

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