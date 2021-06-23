Народні прикмети, обряди і звичаї 23 червня

Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.

23 червня церква та віряни вшановують пам'ять священномученика Тимофiя, єпископа Пруського, святителя Йоана, митрополита Тобольського, преподобного Силуана, схимника Печерського, в Дальнiх печерах, мучеників Олександра, Антонiни, дiви, преподобного Феофана Антіохiйського, святителя Вассіана, єпископа Лавдійського, знайдення мощей святителя Василiя, єпископа Рязанського.

23 червня: церковне свято

Тимофій був єпископом міста Прусси. За чистоту і святість життя отримав від Господа дар чудотворення і зцілення різних недуг. Своєю проповіддю він просвітив всю паству і навернув до Христа безліч язичників. Дізнавшись про проповідника, імператор Юліан Відступник заточив його в темницю, а й там святий Тимофій продовжував проповідувати Євангеліє.

Дізнавшись про це, Юліан знову заборонив святому навчати в ім'я Ісуса Христа, але святитель безбоязно продовжував поширювати християнську віру. Тоді ревного проповідника вбили мечем. Мощі святителя прославилися чудесами.

23 червня: народні традиції

У народі цей день називається Знамення Тимофія, адже раніше відбувалися різного роду чудеса знамення.

23 червня: що варто робити

Будь-яка подія або особливе природне явище, які траплялися 23 червня, набуває пророчого значення.

23 червня: що не можна робити

бажати зла;

займатись важкою фізичною працею;

брати та давати у борг;

залишати в домівці старі речі;

вживати алкоголь.

23 червня: українські народні прикмети

Якщо листя папороті скручується донизу — перед ясною погодою, а випростується на негоду. Трава у червні починає сохнути — на дощове літо.

Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника — в обід піде дощ.

Небо хмарне, а квіти жовтцю відкриті — дощу не буде.

Поникли квітки картоплі — бути негоді.

Рясно зацвіла акація — на врожайний рік.

Якщо сильно пахнуть квіти жовтої акації, а довкола них густо в'ються комахи на дощ і негоду.

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