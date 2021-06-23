Три знаки, які сьогодні будуть близькі до депресії

День внутрішнього конфлікту з собою, який може негативно позначитися на житті надовго — на роки наперед. Особливо це торкнеться людей, які живуть так, нібито пливуть за течією — без будь-яких прагнень і без певної професійної і життєвої мети. Таке — байдуже — ставлення до власного існування може стати причиною серйозної депресії, протистояти якій можуть тільки активні дії — як на роботі, так і вдома.

Сьогодні, 23 червня, близькі до депресії будуть все знаки зодіакального кола, але три із них можуть постраждати від неї особливо сильно.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки, які і в більш сприятливих умовах схильні до поганого настрою і нудьги, сьогодні можуть остаточно занепасти духом. Не можна сказати, що у них не буде для цього приводу, але навіщо ж піддаватися негативному впливу обставин? Зірки наполегливо рекомендують представникам цього недовірливого і вразливого знака знайти заняття, яке відверне їх від сумних думок: можна, наприклад, послухати улюблену музику, почитати вірші, які зачіпають струни саме їхньої душі, або присвятити хоча б кілька годин своєму хобі.

Терези (24.09 — 23.10)

Ваги можуть впасти в депресивний стан з причини невпевненості в правильності своїх дій, в яких вони будуть сумніватися буквально щогодини цього дня. Так, якщо зранку їм буде здаватися, що потрібно зробити одне, ближче до обіду — інше, а потім і зовсім — третє. Таке розкидання бажань викличе у представників знака зневіру і відчай, що зробить скрутним спілкування з ними: їхньою реакцією може стати як істеричність, так і замкнутість — вони просто замкнуться в собі і не захочуть виходити з цього стану.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги в періоди депресії стають настільки похмурими, що мало хто може витримати їх в такому стані. Ось і сьогодні вони можуть налякати непідготовлену людину однією тільки енергетикою свого погляду — він буде настільки токсичним, що не тільки розмовляти, але й перебувати поруч із представниками знака не захочеться нікому. Лікувати подібний стан зірки рекомендують їм одним-єдиним способом — роботою: тільки зайнявшись справою, вони поступово заспокояться і навіть повеселішають, а депресія відступить.

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