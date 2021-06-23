Три знака, которые сегодня будут близки к депрессии

День внутреннего конфликта с собой, который может негативно сказаться на жизни надолго – на годы вперед. Особенно это коснется людей, которые живут так, будто бы плывут по течению – без каких-либо устремлений и без определенной профессиональной и жизненной цели. Такое – равнодушное – отношение к собственному существованию может стать причиной серьезной депрессии, противостоять которой могут только активные действия – как на работе, так и дома.

Сегодня, 23 июня, близки к депрессии будут все знаки зодиакального круга, но три из них могут пострадать от нее особенно сильно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые и в более благоприятных условиях склонны к плохому настроению и хандре, сегодня могут окончательно пасть духом. Нельзя сказать, что у них не будет для этого повода, но зачем же поддаваться негативному влиянию обстоятельств? Звезды настоятельно рекомендуют представителям этого мнительного и впечатлительного знака найти занятие, которое отвлечет их от грустных мыслей: можно, например, послушать любимую музыку, почитать стихи, которые задевают струны именно их души, или посвятить хотя бы пару часов своему хобби.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы могут впасть в депрессивное состояние по причине неуверенности в правильности своих действий, в которых они будут сомневаться буквально каждый час этого дня. Так, если с утра им будет казаться, что нужно сделать одно, ближе к обеду – другое, а потом и вовсе – третье. Такой разброс желаний вызовет у представителей знака упадок духа и уныние, что сделает затруднительным общение с ними: их реакцией может стать как истеричность, так и замкнутость – они просто уйдут в себя и не захотят оттуда выходить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги в периоды депрессии становятся настолько мрачными, что мало кто может выдержать их в таком состоянии. Вот и сегодня они могут испугать неподготовленного человека одной только энергетикой своего взгляда – он будет настолько токсичным, что не только разговаривать, но и находиться рядом с представителями знака не захочется никому. Лечить подобного рода состояние звезды рекомендуют им одним-единственным способом – работой: только занявшись делом, они постепенно успокоятся и даже повеселеют, а депрессия – отступит.

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